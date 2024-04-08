2 тыс. вакансий для несовершеннолетних разместили работодатели Иркутской области

В Приангарье работодатели представили 2071 вакансий для трудоустройства несовершеннолетних. Предложения размещены на портале «Работа России». Об этом сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Трудоустройство ребят от 14 до 18 лет осуществляется с соблюдением трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников и включает работы, которые не наносят ущерба здоровью и не нарушают процесс обучения. Их доход состоит из заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда и материальной поддержки, которая составляет от 2400 рублей в месяц.

Работодатели предлагают вакансии в учебных, культурных и спортивных учреждениях, медицинских заведениях, организациях по социальной поддержке, а также в сфере торговли, предоставления социальных услуг, общественного питания, лесной промышленности и других областях. Предлагаемые вакансии включают должности официанта, разнорабочего, помощника повара, горничной, мойщика посуды, санитара, курьера, помощника оператора оборудования для деревообрабатывающей промышленности, укладчика пиломатериалов и диспетчера.

Напомним, в 2023 году более 11 тысяч подростков были трудоустроены по направлению органов занятости населения Иркутской области, включая летний период.