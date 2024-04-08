Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила переход к снижению ключевой ставки во II полугодии 2024 г., сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление главы Банка России на совместном заседании комитетов Госдумы.

– Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски, – сообщила Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы в понедельник.

Она добавила, что опыт многих стран показывает, что преждевременное снижение ставок способно спровоцировать вторую волну инфляции, справиться с которой будет сложнее, чем с первой.

По словам Набиуллиной, экономика РФ продолжает показывать «впечатляющие» темпы роста в начале 2024 г. А сдерживающим фактором для нее выступает не жесткая ДКП, а рынок труда.