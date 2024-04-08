Новости

Банк России предлагает ускорить принятие закона о международных расчетах в криптовалюте

Читайте также:

Как избежать блокировки счета из-за операций с криптовалютой
29 марта 2024
Криптобиржа CommEX объявила о прекращении работы
27 марта 2024

Банк России выступает за скорейшее принятие законопроекта, легализующего использование криптовалют в международных расчетах.

– Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что — нет, — цитирует заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

Глава регулятора подчеркнула, что первоначальный этап внедрения криптовалютных расчетов должен проходить в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

«Почему ЦФА — без эксперимента, а криптовалюта — с экспериментом. Потому, что ЦФА регулируется нашим законодательством, нам все понятно, прозрачно. Конечно, здесь [криптовалюты] нужно попробовать в режиме эксперимента при внешнеэкономических расчетах», — отметила Эльвира Набиуллина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "биткоин криптовалюта блокчейн 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (650)


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2024
«Мы все считали, что дешёвый энерготариф – это наше счастье. На самом деле, проклятие»
3 стоп-фактора загородного строительства в Иркутской области
К 2030 году в Иркутской области планируют ежегодно строить 2,3 млн квадратных метров жилья
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес