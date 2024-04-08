Банк России предлагает ускорить принятие закона о международных расчетах в криптовалюте

Банк России выступает за скорейшее принятие законопроекта, легализующего использование криптовалют в международных расчетах.

– Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что — нет, — цитирует заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

Глава регулятора подчеркнула, что первоначальный этап внедрения криптовалютных расчетов должен проходить в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

«Почему ЦФА — без эксперимента, а криптовалюта — с экспериментом. Потому, что ЦФА регулируется нашим законодательством, нам все понятно, прозрачно. Конечно, здесь [криптовалюты] нужно попробовать в режиме эксперимента при внешнеэкономических расчетах», — отметила Эльвира Набиуллина.