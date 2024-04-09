Аналитики оценили потенциал акций Мечела в 120%

Акции Мечела, по-прежнему, являются долгосрочным фаворитом у инвестиционных компаний. Потенциал роста составляет более 120%.

– У компании большой и неоправданный дисконт против сталеваров – более 50% по показателю PE. В ближайший год котировки компании могут вырасти за счёт роста продаж угля и внутренних цен на сталь, что приведёт к падению долга Мечела, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

В последнее время акции Мечела корректируются после достижения отметки в 341 руб. за акцию. В понедельник, 8 апреля, на Мосбирже акции котировались на уровне 286 рублей.

При этом компания демонстрирует неплохие финансовые результаты. За прошлый год по российским стандартам компания показала чистую прибыль в размере 6,6 млрд руб. против убытков 33 млн руб. в 2022 году.

– Впервые за несколько лет Мечел показал нераспределённую прибыль против непокрытого убытка. Ранее это показатель являлся одним из условий для начисления дивидендов, – поясняют эксперты.

Также аналитики обращают внимание на предварительные данные по добыче коксующегося угля. За февраль рост составил +28% год к году, что говорит о восстановлении производства добывающего дивизиона. По итогам года аналитики БКС ждут роста объёмов добычи коксующегося угля на 20-25%.