Индекс Мосбиржи превысил 3400 пунктов. Коррекция не за горами?

Российский рынок акций штурмует новые высоты – индекс Мосбиржи превысил 3 400 пунктов впервые с февраля 2022 года. И это, несмотря на всё ещё высокие процентные ставки, относительно стабильный рубль и новости о повышении налогов. По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, поддерживает российский рынок сразу несколько факторов.

– Это высокие цены на нефть и металлы, сильные финансовые результаты, которые показывают компании и ожидание высоких дивидендов. Тем не менее небольшой коррекции нашему рынку избежать вряд ли удастся. Вполне, возможно, он откатится до уровня 3 000 или 3 100 по индексу Мосбиржи.

Подстраховаться и защититься от коррекции, можно сократив в портфеле долю акций, которые сильно подорожали, в периоды коррекции они могут пострадать сильнее рынка, поясняет эксперт. Вырученные деньги можно инвестировать в дивидендные бумаги. Агрессивным инвесторам можно шортить слабые бумаги, не забывая про риски. И последнее – можно частично перевложиться в облигации с переменным купоном или флоутеры, которые похожи на накопительный счёт с выплатой процентов раз в месяц или квартал, по которым можно получить до 18% за год.