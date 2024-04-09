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Где в Сибири предлагают самые высокие зарплаты?

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали, в каких регионах Сибири работодатели предлагали самые высокие заработные платы в марте этого года, а где были зафиксированы самые большие зарплатные ожидания работников.

Самые высокие предлагаемые зарплаты в Сибири

Средняя предлагаемая заработная плата по итогам марта в целом по России составила 64,1 тыс. рублей, ожидаемая – 63,6 тыс. рублей. В регионах Сибири самые высокие заработные платы в минувшем месяце готовы были платить работодатели из Иркутской области, в среднем, эта сумма составила 66,1 тыс. рублей, что на 3% больше, чем зарплатные предложения по стране в целом за тот же период. Второй регион, где зарплаты превышают среднероссийские – это Красноярский край, работодатели готовы платить здесь в среднем, 64,8 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в стране.  В остальных сибирских регионах зарплатные предложения отстают от среднероссийских. На третьем месте в зарплатном рейтинге оказалась Новосибирская область (60 тыс. рублей), на четвертом – Кемеровская область (54,7 тыс. рублей), на пятом – Омская область (52,6 тыс. рублей), на шестом – Томская область (50,2 тыс. рублей) и замыкает список Алтайский край (49,7 тыс. рублей).

Самые высокие ожидаемые зарплаты в Сибири

Любопытно, что в рейтинге ожидаемых зарплат места регионов распределились иначе. Первые два места по величине желаемых зарплат заняли Красноярский край и Новосибирская область (здесь соискатели хотят зарабатывать, в среднем, 60 тыс. рублей, и это самые высокие показатели в Сибири), на третье место переместилась Иркутская область – соискатели здесь рассчитывают на зарплату в 58,1 тыс. рублей, в среднем. Далее идут Томская, Омская и Кемеровская области – 50 тыс. рублей, а на наиболее низкие зарплаты в регионе претендуют соискатели из Алтайского края (46,9 тыс. рублей).

По итогам марта во всех регионах Сибирского ФО предлагаемые заработные платы опережают ожидания соискателей. 

Средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты в регионах Сибирского ФО и в целом по РФ, март 2024

Регион

Средняя предлагаемая зарплата, руб.

Средняя ожидаемая зарплата, руб.

Иркутская область

66194

58191

Красноярский край

64872

60000

Новосибирская область

60082

60000

Кемеровская область

54794

50000

Омская область

52653

50000

Томская область

50261

50000

Алтайский край

49799

46928

Россия в целом

64187

63694

/ Сибирское Информационное Агентство /
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