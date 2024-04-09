Где в Сибири предлагают самые высокие зарплаты?

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали, в каких регионах Сибири работодатели предлагали самые высокие заработные платы в марте этого года, а где были зафиксированы самые большие зарплатные ожидания работников.
Самые высокие предлагаемые зарплаты в Сибири
Средняя предлагаемая заработная плата по итогам марта в целом по России составила 64,1 тыс. рублей, ожидаемая – 63,6 тыс. рублей. В регионах Сибири самые высокие заработные платы в минувшем месяце готовы были платить работодатели из Иркутской области, в среднем, эта сумма составила 66,1 тыс. рублей, что на 3% больше, чем зарплатные предложения по стране в целом за тот же период. Второй регион, где зарплаты превышают среднероссийские – это Красноярский край, работодатели готовы платить здесь в среднем, 64,8 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в стране. В остальных сибирских регионах зарплатные предложения отстают от среднероссийских. На третьем месте в зарплатном рейтинге оказалась Новосибирская область (60 тыс. рублей), на четвертом – Кемеровская область (54,7 тыс. рублей), на пятом – Омская область (52,6 тыс. рублей), на шестом – Томская область (50,2 тыс. рублей) и замыкает список Алтайский край (49,7 тыс. рублей).
Самые высокие ожидаемые зарплаты в Сибири
Любопытно, что в рейтинге ожидаемых зарплат места регионов распределились иначе. Первые два места по величине желаемых зарплат заняли Красноярский край и Новосибирская область (здесь соискатели хотят зарабатывать, в среднем, 60 тыс. рублей, и это самые высокие показатели в Сибири), на третье место переместилась Иркутская область – соискатели здесь рассчитывают на зарплату в 58,1 тыс. рублей, в среднем. Далее идут Томская, Омская и Кемеровская области – 50 тыс. рублей, а на наиболее низкие зарплаты в регионе претендуют соискатели из Алтайского края (46,9 тыс. рублей).
По итогам марта во всех регионах Сибирского ФО предлагаемые заработные платы опережают ожидания соискателей.
Средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты в регионах Сибирского ФО и в целом по РФ, март 2024
|
Регион
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб.
|
Средняя ожидаемая зарплата, руб.
|
Иркутская область
|
66194
|
58191
|
Красноярский край
|
64872
|
60000
|
Новосибирская область
|
60082
|
60000
|
Кемеровская область
|
54794
|
50000
|
Омская область
|
52653
|
50000
|
Томская область
|
50261
|
50000
|
Алтайский край
|
49799
|
46928
|
Россия в целом
|
64187
|
63694