Где в Сибири предлагают самые высокие зарплаты?

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали, в каких регионах Сибири работодатели предлагали самые высокие заработные платы в марте этого года, а где были зафиксированы самые большие зарплатные ожидания работников.

Самые высокие предлагаемые зарплаты в Сибири

Средняя предлагаемая заработная плата по итогам марта в целом по России составила 64,1 тыс. рублей, ожидаемая – 63,6 тыс. рублей. В регионах Сибири самые высокие заработные платы в минувшем месяце готовы были платить работодатели из Иркутской области, в среднем, эта сумма составила 66,1 тыс. рублей, что на 3% больше, чем зарплатные предложения по стране в целом за тот же период. Второй регион, где зарплаты превышают среднероссийские – это Красноярский край, работодатели готовы платить здесь в среднем, 64,8 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в стране. В остальных сибирских регионах зарплатные предложения отстают от среднероссийских. На третьем месте в зарплатном рейтинге оказалась Новосибирская область (60 тыс. рублей), на четвертом – Кемеровская область (54,7 тыс. рублей), на пятом – Омская область (52,6 тыс. рублей), на шестом – Томская область (50,2 тыс. рублей) и замыкает список Алтайский край (49,7 тыс. рублей).

Самые высокие ожидаемые зарплаты в Сибири

Любопытно, что в рейтинге ожидаемых зарплат места регионов распределились иначе. Первые два места по величине желаемых зарплат заняли Красноярский край и Новосибирская область (здесь соискатели хотят зарабатывать, в среднем, 60 тыс. рублей, и это самые высокие показатели в Сибири), на третье место переместилась Иркутская область – соискатели здесь рассчитывают на зарплату в 58,1 тыс. рублей, в среднем. Далее идут Томская, Омская и Кемеровская области – 50 тыс. рублей, а на наиболее низкие зарплаты в регионе претендуют соискатели из Алтайского края (46,9 тыс. рублей).

По итогам марта во всех регионах Сибирского ФО предлагаемые заработные платы опережают ожидания соискателей.

Средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты в регионах Сибирского ФО и в целом по РФ, март 2024