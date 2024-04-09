Улицу Карла Либкнехта перекроют в Иркутске в связи с проведением праздника Ураза-байрам

10 апреля с 03:00 до 9:00 будет частично перекрыта улица Карла Либкнехта в связи с проведением религиозного праздника Ураза-байрам в Иркутской соборной мечети. Проезд ограничат на участке от Тимирязева до Подгорной. Об этом рассказали в мэрии.

Временно изменится схема движения общественного транспорта.

Движение автобусов №3, 20, 42, 43, 80 при следовании из центра города в сторону аэропорта после Карла Либкнехта будет направлено по Тимирязева, Партизанской, Советской и далее по маршрутам. Остановку «Площадь декабристов» исключат, вместо нее появится дополнительная – «Завод «Эталон» на Советской.

Автобусы №4к, 4с при движении в центр города после Тимирязева будут следовать по Партизанской, Софьи Перовской, Партизанской. Остановки «Улица Карла Либкнехта» и «Улица Софьи Перовской» временно исключат.

Автобусы №5к при следовании из центра города после Партизанской поедут по Советской и далее по маршруту. Остановка «Площадь декабристов» будет исключена. Вместо нее посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Завод «Эталон».

Автобусы №44 при движении из центра города после улицы Дзержинского направятся по Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, переулку Милицейскому, Красногвардейской, Подаптечной и далее будет следовать по маршруту. Остановки «Центральный рынок» в сторону улицы Тимирязева и «Улица Карла Либкнехта» исключат.

Автобусы №81 при следовании в центр города после Карла Либкнехта поедут по улицам Тимирязева, Софьи Перовской, Байкальская.