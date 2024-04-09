Фестиваль с турецкими товарами Время Востока стартовал в сети супермаркетов «Слата»

В этом году сеть супермаркетов «Слата» предлагает покупателям новый ассортимент, который поделили по тематикам. С 7 апреля стартует фестиваль под названием «Тысяча и один вкус Востока», и продлится он два месяца.

«Слата» в этом году будет удивлять разнообразием предложений и вкусов. Как отмечают специалисты сети, покупатели оценили такой подход, потому как это позволяет быстро найти товар по нужной тематике и разнообразить гастрономический опыт. К примеру, это товары из азиатских стран, которые представлены на полках «Вкусы Азии», трендовые предложения на полке «Молодежка», товары от местных производителей и фермеров, тематические фестивали по странам.

«В феврале мы запустили первый тематический фестиваль. На «холодных» полках, оформленных в стиле русской матрешки, можно было найти новый ассортимент от российских производителей. Всего 73 новых товара. В топе продаж у сибиряков оказались квашеная капуста с клюквой, мясные деликатесы и холодец. После такого народного голосования рублем мы оставили их на постоянные продажи. Сейчас наступило время сладкой жизни и новых вкусов», – отметила коммерческий директор торговой сети «Слата» Ирина Береснева.

На новый фестиваль «Слата» привезла ассортимент восточных сладостей из Турции и Ирана, а также из Крыма. Конфеты из пашмалы, ассорти из пишмание, пахлава, рахат-лукум. Изюминкой будет турецкий кофе и чай, а турки для варки кофе и национальные стаканчики Армуду добавят восточного колорита и позволят дольше наслаждаться горячим напитком.

«В этом году мы за вкусовые эксперименты, поэтому полка «Тысяча и один вкус Востока» – как метафора известного сборника сказок, только в нашем случае речь идет о том, что раз за разом хочется попробовать новый вкус. К примеру, пишмание – это знаменитая восточная сладость, ее также называют «волшебные нити». По вкусу нечто среднее между халвой и сахарной ватой, не сравнима с другими сладостями, привычными русскому человеку. А турецкий чай будет представлен в непривычной форме – кубики для заваривания, а состав из трав, специй, корений претендует быть отличным помощником для весеннего иммунитета», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова.

Всего в 2024 году запланировано пять фестивалей, в каждом из них будет представлена своя тематическая продукция. В проекте участвуют 71 супермаркет в городах Иркутск, Ангарск, Братск и Шелехов. Подробнее – на сайте www.slata.ru

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