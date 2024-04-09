Объем незаконных рубок в Иркутской области за пять лет сократился в 15 раз

С 2019 по 2023 годы в регионе снизились все показатели по незаконной заготовке древесины – количество таких случаев, объем рубок и причиненный ущерб. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Для дальнейшей борьбы с черными лесорубами в регионе должно быть усовершенствовано межведомственное взаимодействие, доработано участие в системе дистанционного мониторинга и усилена работа с арендаторами лесных участков. Такие решение были приняты на заседании межведомственной комиссии по взаимодействию в вопросах пресечения незаконной заготовки и оборота древесины в Иркутской области, которое провел губернатор региона Игорь Кобзев.

– Вопрос противодействия преступности в сфере лесного хозяйства – один из самых острых для нашего региона. Важность мероприятий по борьбе с незаконными заготовками древесины недооценивать, их нужно постоянно совершенствовать в соответствии с реальными вызовами. Мы все должны подойти к обсуждению этого вопроса с большой ответственностью и пониманием того, что ситуацию можно и нужно изменить. Но чтобы этого добиться, важно определить общий вектор работы всех причастных к проблеме ведомств и организаций, – сказал губернатор.

По данным министерства лесного комплекса, за минувший пятилетний период количество незаконных рубок снизилось на 63,7% – с 2137 до 496 фактов, объем незаконных рубок сокращен на 93,5% – с 435 до 29 тысяч кубометров древесины, ущерб на 88% – с 2,6 млрд до 322,3 млн рублей.

По 496 фактам правонарушений в 2023 году возбуждены уголовные дела по статье 260 УК РФ. Установлено 250 лиц, подозреваемых в совершении правонарушений. Также возбуждено 122 дела об административных правонарушениях, взыскано штрафов на сумму 278,5 тысяч рублей.

В 2023 году выявлен ряд районов, где зафиксирован наибольший объем незаконных рубок. Среди них – Балаганский, Заларинский, Черемховский, Усольский и другие. Глава региона поручил провести проверки на территории лесничеств в данных районах, в том числе пунктов приемки древесины (пилорам), а также усилить патрулирование лесов.

Для декриминализации лесной отрасли в Иркутской области в 34 из 37 лесничеств организован дистанционный мониторинг, он охватывает 36,9 млн гектаров леса. В настоящее время такой мониторинг не ведется на территории Бодайбинского, Мамского и Катангского лесничеств. Глава региона предложил с 2025 года организовать дистанционный мониторинг во всех лесничествах, подведомственных минлесу Иркутской области.

В прошлом году в государственном лесном фонде в регионе было проведено более девяти тысяч патрулирований. В рамках межведомственного взаимодействия прошли профилактические мероприятия – «Колея», «Посейдон», «Метелица». В результате было выявлено 23 факта незаконной заготовки древесины с общим ущербом 12 млн рублей.

– Как показывает анализ, немалая часть правонарушений происходит на землях арендаторов лесного фонда. Считаем правильным, чтобы они также были включены в работу по борьбе с незаконными рубками, несли ответственность за доверенный им государством лес. Проработаем с коллегами предложения по изменению на федеральном уровне этой ситуации. У нас сегодня четкая позиция – мы готовы сопровождать лесозаготовителей и переработчиков, помогать с организацией экспорта, но только тем, кто работает профессионально, честно и без нарушений. Это главный наш посыл участникам рынка, – отметил Игорь Кобзев.