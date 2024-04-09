Популярность VPN-сервисов выросла на 30% с начала марта

99,9% бесплатных приложений используют личные данные пользователей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Стингрей Технолоджиз».

Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны вырос примерно на 30%, рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений. В качестве причины генеральный директор компании Юрий Шабалин назвал недавнюю волну блокировок, из-за которой часть старых VPN перестала работать. В среднем на популярные среди российских пользователей ресурсы ежегодно может приходиться около 90–100 млн скачиваний.

1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В настоящее время также запрещены средства обхода блокировок этих приложений в интернете.

– Можно сказать, что использование VPN осталось на том же уровне, что и после первых блокировок, но количество их загрузок увеличивается после активных действий и дальше возвращается в норму, – сказал Юрий Шабалин.

Ранее стало известно, что мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с ноября более чем на 30%.

На мобильный телефон потенциальной жертвы поступает звонок от неизвестного номера.

Абонент представляется сотрудником мобильного оператора и просит назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций: перезаключение договора с мобильным оператором, начисление бонусов, пролонгация тарифного плана, защита от утечки персональных данных и т.д. После этого «жертва» получает СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет своего сотового оператора, а мошенники просят сообщить этот код, используя его для восстановления доступа к личному кабинету «жертвы».