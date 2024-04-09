Государство возьмет на себя половину затрат на переоборудование заводов российским ПО и «железом»

Речь идет об автоматизированных системах управления на предприятиях, рассказали «Известиям» в Минпромторге РФ.

Минпромторг РФ готовит новое предложение по поддержке промышленных заказчиков при внедрении ими российских решений на своей IT-инфраструктуре. Речь идет прежде всего об объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге. О проработке инициативы также сообщили в Минцифры.

Поддержка будет оказана только тем проектам, которые внедрят программные продукты и цифровые платформы, сведения о которых содержатся в реестре российского ПО, а также программно-аппаратные комплексы, которые включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Это станет одним из отсекающих критериев на конкурсе; заявки, не соответствующие ему, будут отклоняться, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

– Планируется, что это будет субсидия на компенсацию до 50% затрат российских предприятий, – проинформировали в министерстве. – Это расходы на приобретение лицензий, средств защиты информации, обучение работников, затраты на оснащение создаваемых автоматизированных рабочих мест, доработку программного обеспечения и др.

Ранее стало известно о том, что ПСБ открыл для студентов новых субъектов России Школу функционального тестирования, созданную специально для подготовки перспективных ИТ-специалистов по направлению тестирования программного обеспечения. На текущий момент онлайн-обучение в ней проходят студенты из Донецкого национального технического университета, Азовского государственного педагогического университета, Херсонского технического университета, а также колледжа при Луганском государственном аграрном университете им. Ворошилова.

Обучение в Школе построено на основе реальных кейсов и технологий, которые используются в ПСБ. Программа, разработанная экспертами ПСБ в области функционального и автоматизированного тестирования, включает в себя широкий спектр тем. Под руководством ИТ-экспертов и наставников студенты изучают жизненный цикл ПО, принципы и виды тестирования, учатся вести тестовую документацию, осваивают техники тест-дизайна, создаюттест-кейсы, чек-листы и баг-репорты. Обучение в Школе полностью бесплатное.