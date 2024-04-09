Выдачи автокредитов в Сибири выросли в шесть раз

За январь-март ВТБ выдал в Сибирском федеральном округе 7,8 тысяч автокредитов на 9,5 млрд рублей. Это в шесть раз больше, чем год назад. 45% объема выдач в первом квартале пришлось на март.

Тройку лидеров среди сибирских регионов возглавляет Красноярский край (около 1,6 тыс. сделок на 2,1 млрд рублей). Высокая активность заемщиков также отмечена в Новосибирской (ок.1,5 тыс. сделок на 1,9 млрд руб.) и Кемеровской областях (ок.1,6 тыс. сделок на 1,6 млрд рублей).

Всего за январь-март россияне получили на покупку автомобилей свыше 520 млрд рублей – в два раза больше, чем год назад. В ВТБ в первом квартале автокредиты получили 88,6 тысяч заемщиков на 120,6 млрд рублей. Результат по объему и количеству в пять раз превысил итоги за сопоставимый период 2023 года.

Основной спрос заемщиков по-прежнему сфокусирован на рынке машин с пробегом, в то же время на фоне наполнения авторынка новыми брендами растет доля новых транспортных средств. По итогам марта в структуре выдач ВТБ на подержанные авто пришлось 69% против 74% в начале года. Наибольший интерес заемщиков, предпочитающих машины с пробегом, вызывают корейские и российские бренды. Клиенты, приобретающие новые авто, чаще делают выбор в пользу китайских машин.

«В первом квартале спрос россиян на автокредиты стал максимально высоким в истории рынка. В январе-феврале катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно. Интерес клиентов подогревали и совместные программы банков и производителей за счет возможности получить низкую ставку и первый взнос. В марте мощный импульс рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора: многие заёмщики спешили провести сделку до вступления их в силу», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что с учетом высокой концентрации спроса клиентов в первом квартале в ближайшие месяцы рынок автокредитования может «остудиться». Тем не менее, постепенное восстановление авторынка, развитие совместных программ банков и производителей, господдержка, а также ужесточение риск-политики по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физлиц в сторону залоговых инструментов, по итогам 2024 года обеспечат сегменту новый рекорд.