«Ростех» разработал новейшие литиевые батареи

Компания "РТ-Капитал", входящая в "Ростех", создала инновационные литиевые батареи, которые обеспечивают непрерывную работу электрооборудования в экстремальных условиях. Новые источники питания серии ER 34580 предназначены для использования в автономной аппаратуре для медицины, ЖКХ, нефтегазовой отрасли.

Разработанные в рамках программы импортозамещения, эти литиевые батареи обладают высокой емкостью и мощностью. Цилиндрическая форма батареек делает их удобными для различного оборудования, а технические характеристики делают сравнимыми с продукцией ведущих мировых производителей.

Емкость батарерии составляет не менее 14 А·ч, при этом источник тока можно хранить и эксплуатировать в течение длительного времени – до трех лет. Его ключевые характеристики – высокая мощность (разряд током до 3 А) и способность выдерживать нагрузки до 150 g. Это в десятки раз превышает нагрузку, которая достигается внутри спортивного болида во время его разгона на гоночной трассе. Такие параметры позволяют эксплуатировать ER 34580 в экстремальных условиях – при повышенной вибрации, ударах и давлении.

По этой причине он востребован у компаний нефтегазодобывающей отрасли – для внутритрубного диагностического оборудования нефтепроводов, а также автономного электропитания различных объектов газодобывающей отрасли – в системах аварийной сигнализации и системах телемеханики линейных участков газопроводов, счетчиках газа и т.д.

«Литиевые источники тока используются также в реанимационном медоборудовании, при выполнении производственных задач в полях и во всех других случаях, когда ведутся сложные работы и есть потребность в автономном бесперебойном питании», – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.