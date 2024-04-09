Шелеховчане могут получить грантовую поддержку РУСАЛа

У шелеховских некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, учреждений социальной сферы есть шанс получить грант до пяти миллионов рублей.

Среди приоритетных направлений конкурса: новые подходы к подготовке и повышению квалификации кадров в сфере образования, здравоохранения; практики дополнительного образования детей и взрослых; социальные инициативы и волонтерские проекты, поддержка приютов для животных; создание культурно-досуговой среды на базе библиотек, музеев, театров, развитие инфраструктуры для проведения городских культурно-массовых мероприятий.

«Стратегическим приоритетом для нас по-прежнему является создание достойных условий жизни людей в регионах нашей ответственности. Грантовая поддержка социальных инициатив на местах является еще одним важным инструментом развития регионов, а для малых городов и поселков – существенной финансовой основой. В этом году мы увеличили сумму гранта почти вдвое по сравнению с прошлым годом и планируем поддержать больше проектов», - отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию, член Исполнительного Комитета (Правления) РУСАЛа.

Основные векторы поддержки и территория проведения конкурса были определены на основании Индекса устойчивого развития городов ответственности РУСАЛа по итогам 2023 года. Это собственный аналитический инструмент Компании, разработанный для принятия инвестиционных и управленческих решений. Он позволяет оценивать привлекательность городов для жизни и работы, определять социальные сферы, остро нуждающиеся в инвестициях, а также анализировать их эффективность. Баллы по 12 ключевым направлениям Индекса присваиваются на основе статистических данных и опросов населения.

В этом году география конкурса увеличена с 11 до 17 территорий ответственности. В нее вошли города Шелехов, Братск, Тайшет в Иркутской области, Ачинск, Красноярск, посёлок Таежный в Красноярском крае, посёлок Белогорск и город Новокузнецк в Кемеровской области, города Сорск и Саяногорск в Республики Хакасия, города Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Североуральск в Свердловской области, Бокситогорск, район Ломоносовский в Ленинградской области, город Волгоград в Волгоградской области, город Кандалакша в Мурманской области.

Прием заявок проходит на сайте и продлится до 24 мая 2024 года. Также на сайте можно зарегистрироваться на образовательную программу «Школа городских изменений», в рамках которой заявители – лидеры городских изменений смогут разобраться в социальном проектировании: формировании цели, бюджета, оценке социальных эффектов и результатов, а также получить обратную связь от экспертов федерального уровня.