Компании Приангарья приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года – 2024»

Российский экспортный центр начал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года – 2024». Подать заявку могут крупные компании, представители малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Конкурс проводится по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Премия «Экспортер года» в 2024 году будет вручаться в 20 номинациях: в шести основных – отдельно для объектов МСП и крупного бизнеса и шести дополнительных – в зависимости от размера компании.

Среди основных номинаций «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере машиностроения», «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК», «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)», «Экспортер года в сфере услуг», «Трейдер года».

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях: «Прорыв года» (для объектов МСП), «Новая география» (для крупного бизнеса), «Лучшая женщина-экспортер» (отдельно для объектов МСП и крупного бизнеса), «Лучший молодой предприниматель-экспортер» (для объектов МСП), «Ответственный экспортер ESG» (отдельно для объектов МСП и крупного бизнеса), «Лучший экспортер в сфере электронной торговли» (для объектов МСП).

Отбор победителей и призеров пройдет в два этапа: первый – на уровне федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа пройдет на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц Правительства РФ.

Подать заявку на участие можно до 30 июня, заполнив электронную анкету по ссылке. Участие в конкурсе бесплатное.