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Этим летом в Иркутске пройдет гастрофестиваль «Сытый бабр»

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Он пройдёт 15 и 16 июня на площади у памятника Александру III.

Гастрономический праздник «Сытый бабр» – это большой фуд-корт под открытым небом. Здесь можно попробовать как классику стритфуда со всего мира, так и локальные, трендовые и экспериментальные блюда.

Гостей фестиваля ждут не только кулинарные угощения, но и комфортные зоны для отдыха всей семьёй, в том числе специальные зоны для детей и лаунж. Кроме того, предусмотрен целый ряд образовательных и развлекательных мероприятий, включая лекции и мастер-классы от известных иркутских шеф-поваров и ярмарку местных товаров. Посетителей ожидает насыщенная программа с играми, конкурсами и сюрпризами.

Прошлый фестиваль, как отмечают организаторы, собрал 25 тысяч человек. В этом году, когда Россия отмечает Год семьи, организаторы намерены подчеркнуть семейные традиции через гастрономические удовольствия. Вход на фестиваль свободный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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