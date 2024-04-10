Средний чек россиян прибавил за неделю 18 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, за прошедшую 14 неделю года (с 1 по 7 апреля) средний чек на покупку товаров повседневного спроса прибавил 18 руб. и достиг показателя в 848 руб., что на 2,2% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 163 руб. или на 23,8%.

«Размер среднего чека, равно как и общий объем недельных трат, предсказуемо растут на первой неделе месяца. Многие россияне получают очередную зарплату, что ведет к повышению покупательской активности и дополнительным тратам, отложенным в конце месяца», – резюмируют эксперты.