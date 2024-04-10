Нефтяники и золотодобытчики в списке инвестиционных фаворитов «Финама» на II квартал 2024 года

Аналитическая команда «Финама» представила прогнозы в отношении российского рынка на второй квартал 2024 года, выделив отрасли и компании с наибольшим потенциалом для инвесторов. В числе претендентов на успех оказались нефтегазовый сектор, потребительский рынок и золотодобывающие предприятия.

В ближайшие несколько месяцев поддержку российским акциям окажут покупки под дивиденды и реинвестирование выплат, отмечают авторы исследования: «Статус дивидендного героя сохраняется за нефтегазовым сектором, который преимущественно формирует топ-10 акций по дивидендной доходности среди покрываемых нами бумаг». В тройку лидеров входят привилегированные акции «Сургутнефтегаза», обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти», а также бумаги «Газпром нефти». Прогнозируемая дивидендная доходность по ним на горизонте 12 месяцев находится на уровне 14-17%. Инвестиционной привлекательности сектору также добавляют повышенные рублевые цены на нефть, подчеркивают эксперты.

Если надежды на смягчение ДКП в России оправдаются, когда ЦБ перейдет к снижению процентной ставки, доходности по ОФЗ и вкладам уменьшатся, и акциям будет легче конкурировать с инструментами с фиксированной доходностью. «Будут истекать вклады, открытые ранее под более высокий процент, и часть этих средств могут пойти в акции», — прогнозируют аналитики. Одни из фаворитов экспертов «Финама» на рынке — компании потребительского сектора, которые продолжают выигрывать от растущих доходов населения и высокой потребительской активности. Новым толчком для роста сектора будут дивиденды. «Особое внимание инвесторов приковано к компаниям с иностранной регистрацией, у которых достаточно средств для выплат, но инфраструктурные ограничения не дают этого сделать», — следует из аналитической заметки. В числе таких компаний — Х5, «Русагро», Fix Price. Последние две входят в топ бумаг по прогнозируемому потенциалу роста. По оценкам аналитиков, при целевой цене расписок «Русагро» 1 892 руб. апсайд от текущих уровней достигает 30%, целевая цена расписок Fix Price установлена на уровне 374,6 руб., что формирует апсайд более 15%.

Российские золотодобывающие компании также представляют интерес на фоне растущих котировок драгметалла: «Игроки отрасли, несмотря на санкции, сохранили возможность реализовывать золото внутри РФ и через дружественные страны, они выигрывают и от роста цен на драгметаллы, и от ослабления курса рубля», — отмечают аналитики. Эксперты также обращают внимание на сектор электроэнергетики: «Он сохраняет привлекательность в ситуации неопределенности в российской экономике. Крупные эмитенты, в частности “Интер РАО”, намерены продолжать выплату дивидендов. Кроме того, по нашим оценкам, бумаги компании торгуются на уровнях значительно ниже справедливых при устойчивых финансовых результатах. Целевая цена бумаг составляет 4,8 руб., потенциал роста — 12,7%».

Среди других перспективных отраслей для инвестирования в «Финаме» выделяют банковский и транспортный сектора. Российские банки показали очень быстрое восстановление финпоказателей после кризисного 2022 года и смогли показать рекорд по чистой прибыли. «В нынешнем году сектор вряд ли сможет повторить прошлогодний рекорд. Тем не менее его финансовый результат по итогам 2024 года, как ожидается, составит весьма значительные 2,3-2,8 трлн руб. На таком фоне мы рассчитываем на сохранение интереса инвесторов к акциям российских банков», — отмечают аналитики.