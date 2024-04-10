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Альфа-Банк предоставит кредитные каникулы всем пострадавшим в Орске и Оренбургской области

А также предложит индивидуальные условия по действующим кредитам для клиентов-юрлиц и предпринимателей, пострадавших при наводнении в Орске и Оренбургской области.

По всем вопросам обращайтесь в чат приложения или по телефону 8 800 100 66 11.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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