А также предложит индивидуальные условия по действующим кредитам для клиентов-юрлиц и предпринимателей, пострадавших при наводнении в Орске и Оренбургской области.
По всем вопросам обращайтесь в чат приложения или по телефону 8 800 100 66 11.
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Новости
Альфа-Банк предоставит кредитные каникулы всем пострадавшим в Орске и Оренбургской области
А также предложит индивидуальные условия по действующим кредитам для клиентов-юрлиц и предпринимателей, пострадавших при наводнении в Орске и Оренбургской области.
По всем вопросам обращайтесь в чат приложения или по телефону 8 800 100 66 11.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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