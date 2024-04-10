В Альфа-Банке предприниматели могут переводить баллы по программе лояльности на благотворительность

Альфа-Банк запустил возможность перевода баллов программы лояльности «Деньги сверху» в благотворительный фонд «Линия жизни».

Предприниматели получают баллы за свои обычные действия по счету, эти баллы можно обменивать на деньги или использовать для оплаты услуг и товаров партнеров. А теперь можно переводить баллы, полученные в рамках программы лояльности «Деньги сверху», в благотворительный фонд «Линия жизни».

Баллы конвертируются в деньги моментально. Перевод средств осуществляется после автоматического подтверждения операции при помощи СМС-кода. Чтобы помочь благотворительному фонду, достаточно присоединиться к программе лояльности «Деньги сверху», пользоваться банковскими услугами и отправлять полученные баллы на доброе дело.

«Благотворительность в нашей ДНК, и наши клиенты тоже всегда откликаются на добрые дела. Несмотря на то, что проект стартовал недавно, он уже вызвал большой интерес среди предпринимателей – за несколько недель в рамках пилота они перечислили сотни тысяч рублей. Мы хотим, чтобы предприниматели не только получали лучший сервис для эффективного бизнеса, но и могли делать добро в один клик», – прокомментировал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.