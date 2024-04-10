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Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладам в юанях

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Банк «Солидарность» сообщил о повышении ставок по вкладам в юанях с 08.04.2024.

– Максимальная ставка поднимется до 4,5 % годовых, а для клиентов, у которых были размещены денежные средства на счетах в АО КБ «Солидарность» в долларах США и евро на 26.02.2024, при условии их конвертации в юани, ставка увеличится до 4,7 % годовых, – говорится в сообщении банка.

Подробнее ознакомиться с условиями можно по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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