Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладам в юанях

Банк «Солидарность» сообщил о повышении ставок по вкладам в юанях с 08.04.2024.

– Максимальная ставка поднимется до 4,5 % годовых, а для клиентов, у которых были размещены денежные средства на счетах в АО КБ «Солидарность» в долларах США и евро на 26.02.2024, при условии их конвертации в юани, ставка увеличится до 4,7 % годовых, – говорится в сообщении банка.

Подробнее ознакомиться с условиями можно по ссылке.