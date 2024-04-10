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Банк «Солидарность» вводит комиссию за остатки в долларах США и евро

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Из-за международных ограничений доллары и евро снижают свою значимость и объёмы операций, которые были ранее.

В связи с этим Банк «Солидарность», начиная с 02.05.2024, будет ежемесячно списывать комиссию за обслуживание счетов (текущие, специальные карточные счета и вклады до востребования) в долларах США и евро при хранении на них суммарных остатков в каждой валюте более 5000 долларов США и 1000 евро. Комиссия будет списываться с превышения от указанных сумм.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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