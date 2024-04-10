Дальневосточный банк предложил новый сервис для расчетов с самозанятыми

Выгода от гибких тарифов очевидна. Например, при переводах самозанятому лицу внутри банка до 300 000 рублей комиссия составит всего 0,5% (минимум 100 рублей). В сторонние банки комиссия фиксированная и составляет 2% (минимум 100 рублей).

При осуществлении переводов в пользу самозанятого, статус плательщика налога на профессиональный доход у него проверяется автоматически, что защитит бизнес от возможных штрафов и доначисления налогов.

Новый порядок расчетов применяется при соблюдении обязательных условий: указании в назначении платежа "В пользу самозанятого", указании в распоряжении на оплату ИНН получателя и наличии у физического лица-получателя подтвержденного статуса плательщика налога на профессиональный доход.