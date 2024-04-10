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Ингосстрах Банк поможет пострадавшим от прорыва дамбы в Орске

Ингосстрах Банк просит клиентов, пострадавших от наводнений, вызванных прорывом дамбы в Орске, связаться с банком для решения вопросов, связанных с кредитами.

– Мы пониманием всю сложность ситуации и готовы идти каждому клиенту навстречу: спишем или реструктурируем вашу задолженность. Просим вас обратиться в банк любым доступным способом: контакт-центр по телефонам +7 (495) 729-55-55 и 8 (800) 100-33-22 (бесплатно по России), через специальную форму на сайте банка либо направив сообщение в вашем мобильном приложении. Каждое обращение мы рассмотрим в индивидуальном порядке и поможем вам, – говорится в сообщении банка


/ Сибирское Информационное Агентство /
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