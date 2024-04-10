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Ингосстрах Банк вошел в ТОП-100 самых надежных банков РФ

Ингосстрах Банк вошел в рейтинг «100 надежных банков России» по версии журнала Forbes, заняв 53 место.

При составлении рейтинга Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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