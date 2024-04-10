Ингосстрах Банк вошел в ТОП-100 самых надежных банков РФ

Ингосстрах Банк вошел в рейтинг «100 надежных банков России» по версии журнала Forbes, заняв 53 место.



При составлении рейтинга Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА.