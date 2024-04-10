Ингосстрах Банк вошел в рейтинг «100 надежных банков России» по версии журнала Forbes, заняв 53 место.
При составлении рейтинга Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА.
Новости
Ингосстрах Банк вошел в ТОП-100 самых надежных банков РФ
Ингосстрах Банк вошел в рейтинг «100 надежных банков России» по версии журнала Forbes, заняв 53 место.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Смотрите также:
Байкал начинается с Иркутска: город готовится привлечь туристов новыми проектами
Обновление Листвянки: крупномасштабный ремонт улицы Горького запланирован на этот год
В гостиницах некому работать