Примсоцбанк запускает акцию «Удвой мили» для держателей карт S7

Для того, чтобы получить удвоенные бонусные мили держателям карт необходимо в период с 8 апреля по 30 июня оплачивать картой S7 товары в следующих категориях:



• Одежда и обувь (апрель) – МСС 5137, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931;

• Кафе, рестораны и фастфуд (май) МСС – 5812, 5814;

• Ж/Д билеты, общественный транспорт (июнь). МСС – 4111, 4112, 4131.



За покупки в данных категориях банк будет ежемесячно начислять удвоенные мили до 20 числа следующего месяца. Минимальная сумма выплаты в рамках акции – 10 миль, максимальная – 2000 миль.



Дополнительно, по стандартному тарифу мили начисляются:



Держателям карты Персона – за каждые 80 руб.

Держателям карты S7 Priority – за каждые 90 руб.



Также, клиентам, открывшим карту «S7 Priority», в период проведения акции с 08.04.2024 г. по 30.06.2024 г. банк начислит приветственные 500 миль. Они поступят через месяц после выдачи карты, до 20 числа.



Для справки: двойные мили начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.



Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.



Срок действия акции 08.04.2024 - 30.06.2024