«Цифра банк» предлагает новый тариф по вкладу «Эффективный»

«Цифра банк» предлагает открыть вклад «Эффективный» в рублях для клиентов физических лиц.

– Процентная ставка по вкладу — 12,82% годовых в рублях. Вклад открывается на 1095 дней. За счет ежемесячной капитализации процентов эффективная ставка по вкладу достигает 15,5% годовых в рублях. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей, – говорится в сообщении банка.

Клиент может открыть не более одного вклада «Эффективный».

В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка составит 0,01%.

С более подробной информацией по тарифу «Эффективный» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Кроме того, банк сообщил, что с 09.04.2024 прекращен прием новых заявок на открытие вклада «Эффективный» на условиях тарифа от 11.03.2023. Для клиентов, оформивших вклад «Эффективный» до 08.04.2024 включительно продолжают действовать условия Тарифа «Эффективный» для физических лиц в российских рублях от 11.03.2023.