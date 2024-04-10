Компании активно зазывают бывших сотрудников обратно на работу

В последние 12 месяцев 27% российских компаний пытались вернуть ушедших работников, что меньше по сравнению с 38% в октябре прошлого года, показало исследование SuperJob. Работодатели признают, что резервы для возвращения бывших сотрудников почти исчерпаны и их способности конкурировать за персонал ограничены.

54% иркутян хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились. Самый востребованный возраст тех, кого работодатели хотели бы вернуть, — от 35 до 44 лет. Соглашается вернуться на старое место примерно 1 из 3 получивших подобное предложение.

Среди представителей распространенных профессиональных групп предложения вернуться в компанию, из которой уволились, чаще других получают специалисты по работе с клиентами (о подобных ситуациях рассказали 67% из них), медицинские сестры и водители (по 63%). Причем водители чаще представителей других профессий соглашаются вернуться, а клиентские менеджеры и медсестры — отказываются.

Только каждый четвертый россиянин мог бы вернуться на последнее место работы, с которого уволился, получив соответствующее предложение. Каждый второй отказался бы. Среди нестандартных факторов, мотивирующих к возвращению, встретился и такой: личное обращение руководства с просьбой вернуться к ним.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал необходимость повышения производительности труда в стране в связи с предстоящим дефицитом кадров. «Подчеркну, с учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы», – сказал господин Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Президент отметил, что перед страной стоит выбор: либо привлекать рабочую силу из-за рубежа, либо сосредоточиться на повышении эффективности трудовых ресурсов.