ИркАЗ провели концерт для беременных пациенток и работников у родильного отделения Шелеховской районной больницы

Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ и ДК «Металлург» провели концерт для беременных пациенток и работников прямо у здания родильного отделения Шелеховской районной больницы.

2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. 7 апреля отмечается День беременных, именно в честь этого праздника в родильном отделении провели День открытых дверей для семей, которые ждут ребенка. Окончанием экскурсии по роддому стал небольшой концерт.

Литейщик ИркАЗа Денис Несмачных выступил с душевными песнями для 30 беременных женщин.

Также в этот день поздравили с выпиской новую жительницу Шелехова.

– Огромные слова благодарности за то внимание, которое оказывает нам Иркутский алюминиевый завод и ДК «Металлург». Работа у медперсонала непростая. Нам очень приятно было немного отвлечься и послушать прекрасные песни, которые подготовили для нас творческие заводчане, – Герэлма Пренлеева, заведующая родильным отделением Шелеховской районной больницы.