Новости

Сбербанк займется развитием квантовых вычислений

Сбербанк объявил о начале прикладных научных исследований в сфере квантовых технологий, как сообщил старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» Андрей Белевцев на форуме «Открытые инновации». Об этом пишет ТАСС.

Банк, известный своей технологической ориентацией, поддерживает науку и образование в России, располагая собственными исследовательскими лабораториями.

Основная цель нового научного направления – создание и экспериментальная проверка бизнес-гипотез с помощью квантовых вычислений, особенно в области финансов, оценки рисков и обучения моделей искусственного интеллекта. Белевцев уверен, что квантовые вычисления в сочетании с ИИ приведут к созданию развитых систем, способных конкурировать с человеческим интеллектом.

В планах Сбербанка – активное взаимодействие с ведущими научными учреждениями и вузами. Научное руководство за проектом квантовых технологий взял на себя сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Страупе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Байкал начинается с Иркутска: город готовится привлечь туристов новыми проектами
Обновление Листвянки: крупномасштабный ремонт улицы Горького запланирован на этот год
В гостиницах некому работать
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес