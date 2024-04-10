Сбербанк займется развитием квантовых вычислений

Сбербанк объявил о начале прикладных научных исследований в сфере квантовых технологий, как сообщил старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» Андрей Белевцев на форуме «Открытые инновации». Об этом пишет ТАСС.

Банк, известный своей технологической ориентацией, поддерживает науку и образование в России, располагая собственными исследовательскими лабораториями.

Основная цель нового научного направления – создание и экспериментальная проверка бизнес-гипотез с помощью квантовых вычислений, особенно в области финансов, оценки рисков и обучения моделей искусственного интеллекта. Белевцев уверен, что квантовые вычисления в сочетании с ИИ приведут к созданию развитых систем, способных конкурировать с человеческим интеллектом.

В планах Сбербанка – активное взаимодействие с ведущими научными учреждениями и вузами. Научное руководство за проектом квантовых технологий взял на себя сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Страупе.