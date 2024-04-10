Первые списки на увеличенные выплаты участникам СВО подготовили в Иркутской области

Документы проходят проверку и будут направлены на подпись губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, рассказали в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Ранее глава региона подписал изменение в закон Иркутской области от 5 июля 2023 года № 82-оз, увеличивающее размер единовременной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в специальной военной операции, до 400 тысяч рублей.

– Первый список, который нам предоставил пункт отбора граждан на военную службу по контракту, включает 139 человек. Средства направим после подписания распоряжения, это планируется сделать до конца недели. Далее будем направлять деньги по мере поступления списков. Для тех, кто в 2024 году получил единовременную выплату в прежнем размере, 200 тысяч рублей, а это более тысячи человек, будет осуществлена доплата. Это произойдет в беззаявительном порядке. Списки также утверждены, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Напомним, право на получение единовременной выплаты предоставляется гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ через военный комиссариат Иркутской области или пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Ранее размер единовременной выплаты составлял 200 тысяч рублей.

Тем временем в пункте отбора граждан на военную службу по контракту Иркутска продолжается работа по заключению контрактов. Ежедневно сюда, на Карла Маркса, 34, обращаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Среди желающих есть и женщины, однако их берут только на должности с медицинским образованием.

Заключить контракт на военную службу в Вооруженных Силах РФ могут граждане РФ или иностранцы старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья. Для определения состояния здоровья нужно пройти медицинский осмотр в военкомате.

По вопросам прохождения военной службы по контракту можно обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34, а также по телефонам: 8 (3952) 20-04-46 или 117, e-mail: povsk-irkutsk@mil.ru. А также в военные комиссариаты Иркутской области по месту жительства.