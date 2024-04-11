Иркутскую область назвали лидером по запасам золота среди регионов России

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с докладом о добывающей промышленности Прингарья на ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Россия». Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы активно продолжаем работу по освоению крупнейшего в мире месторождения золота – Сухого Лога. Его запасы составляют более 1 240 тонн. Компания "Полюс" планирует начать его опытно-промышленную разработку в 2024 году, а к 2028 планируется ввести в эксплуатацию первую очередь золотоизвлекательной фабрики», – сказал Игорь Кобзев.

Он также добавил, что Иркутская область является лидирующим регионом по запасам золота. На территории субъекта расположены крупнейшие в стране запасы этого драгоценного металла – 31 % от общероссийского показателя. Также регион богат природным газом, углем, нефтью, мусковитом. Имеются значительные запасы каменной и калийной соли, магнезита, железных руд, редких металлов, талька.

Напомним, что стоимость золота на прошлой неделе достигла исторического максимума, преодолев отметку 2300 долларов за унцию. Рост цен на драгоценный металл, по словам экспертов, обусловлен активным спросом от центральных банков, озабоченностью инфляцией и геополитическими факторами. Уверенный подъем цен продолжается с середины февраля, за это время цена подскочила на 17%.

Банки фиксируют ажиотажный спрос на золото со стороны частных инвесторов. Согласно отчетам Минфина, в прошлом году объем покупок составил около 95 тонн. За последние три года цена на золото в рублях выросла в два раза (с 3000 до 6000 руб/г), а за последние десять лет – в четыре раза (с 1500 до 6000 руб/г).