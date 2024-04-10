Определены подрядчики для ремонта дорог по БКД в Иркутске

В Иркутске определены подрядчики, которые отремонтируют городские улицы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы начнутся уже в мае, рассказали в пресс-службе мэрии.

Планируется обновить свыше 19 километров дорог. Самыми протяженными участками, которые приведут в нормативное состояние, будут Ленинградская и Малая Роза в Ленинском округе.

Кроме того, комплексно починят участки улиц Байкальская, Горького, Володарского, Пролетарская, Литвинова, Трудовая, 25-го Октября, Трудовая, Сеченова, Академическая, Чайковского, Якоби, а также Спортивного и 20-го Советского переулков.