Иркутская область вошла топ-10 регионов РФ по темпу роста доходов местных бюджетов

Итоги исполнения консолидированного бюджета региона за 2023 год подвели на заседании Экспертного совета по межбюджетным отношениям при правительстве Иркутской области под руководством главы кабмина Приангарья Константина Зайцева. На мероприятии было озвучено, что по темпу роста доходов местных бюджетов регион в прошлом году вошел в первую десятку субъектов РФ.

В частности, налоговые, неналоговые доходы консолидированного бюджета региона за 2023 год исполнены в сумме 278,8 млрд рублей с ростом к уровню 2022 года на 8,4% или 21,6 млрд рублей, что обусловлено, в первую очередь, увеличением поступлений налога на доходы физических лиц, а также налога на прибыль организаций.

Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов за 2023 год исполнены в сумме 49,8 млрд рублей и возросли по сравнению с поступлениями за 2022 год на 16,4% или на 7 млрд рублей. По темпу роста доходов местных бюджетов Иркутская область вышла на девятое место среди субъектов РФ.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам в 2023 году, увеличился по сравнению с 2022-м на 15,8% или 16,5 млрд рублей и составил 121,2 млрд рублей. При этом доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов областного бюджета увеличилась с 39,3% в 2022 году до 41,9% в 2023-м. На решение вопросов местного значения из областного бюджета направлено 62,3 млрд рублей, что на 18% или 9,5 млрд рублей больше, чем в 2022-м.