Ангарчанин отсудил 250 тысяч рублей за травмы на производстве

Житель Иркутской области пострадал на производстве в Ангарске. Ему удалось отсудить компенсацию. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что заявитель работал на одном из предприятий. В июле 2023 года, находясь на рабочем месте, он получил травмы ввиду отсутствия безопасных условий труда. Работодатель физические и нравственные страдания работника добровольно не компенсировал.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Ангарский городской суд требования удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика 250 тысяч рублей.