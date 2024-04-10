Новости

Ангарчанин отсудил 250 тысяч рублей за травмы на производстве

Житель Иркутской области пострадал на производстве в Ангарске. Ему удалось отсудить компенсацию. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что заявитель работал на одном из предприятий. В июле 2023 года, находясь на рабочем месте, он получил травмы ввиду отсутствия безопасных условий труда. Работодатель физические и нравственные страдания работника добровольно не компенсировал.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Ангарский городской суд требования удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика 250 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Байкал начинается с Иркутска: город готовится привлечь туристов новыми проектами
Обновление Листвянки: крупномасштабный ремонт улицы Горького запланирован на этот год
В гостиницах некому работать
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес