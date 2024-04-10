«Операторы сотовой связи» обманули пенсионерку из Шелехова на 2,6 млн рублей

74-летняя пенсионерка стала жертвой «операторов сотовой связи», которые убедили ее переоформить сим-карту своего умершего мужа. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Установлено, что женщине позвонил незнакомый абонент и под видом лжеоператора уговорил скачать приложение, перейдя по ссылке. Женщина не сразу поверила звонившему, однако мужчина ее успокоил тем, что никакие личные данные говорить не нужно.

После выполненной операции на телефон пенсионерки начали поступать смс с кодами. Злоумышленник получил дистанционный доступ к экрану ее смартфона. Ее смутило, что, прощаясь, мужчина исказил название компании сотовой связи.

Затем потерпевшей поступил звонок уже от «специалиста техподдержки государственной структуры». Девушка сообщила, что, поддавшись на уговоры о замене данных абонентского номера, шелеховчанка попала в руки мошенников, у которых теперь имеется доверенность на выполнение любых финансовых операций от ее имени.

На экране смартфона жертве показали документ с электронной подписью и попросили следовать инструкциям очередного «специалиста», чтобы сохранить сбережения.

Обманутая бабушка сняла несколькими суммами со счета накопленные 2 миллиона рублей, которые отправила на указанные аферистами реквизиты через разные банкоматы города. Затем ее убедили также взять кредиты в двух банках. После чего пожилая женщина перевела злоумышленникам еще около 600 тысяч рублей. Через какое-то время «помощники» перестали выходить на связь.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенничеству.