Инфляция в России вновь ускорилась

В марте рост потребительских цен в России замедлился до 0,39% после 0,68% в феврале и 0,86% в январе, свидетельствуют данные Росстата. Однако в годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 7,72% c 7,69% в феврале и 7,44% в январе. За I квартал 2024 г. потребительские цены выросли на 1,95%.

Средняя стоимость автомобильного бензина в марте увеличилась на 0,1%, цены на дизельное топливо выросли на 0,2%.

Со 2 по 8 апреля рост потребительских цен ускорился до 0,16% с 0,1% в предыдущий недельный период.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 8 апреля осталась на отметке 7,75%, как и неделей ранее.

С начала года к 8 апреля потребительские цены выросли на 2,12%, с начала месяца — на 0,17%. Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива за недельный период повысилась на 0,2%.

В конце марта Банк России, отставив ключевую ставку без изменения на уровне 16%, подчеркнул, что текущее инфляционное давление остается высоким. Это предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.