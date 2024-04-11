43% работников Иркутской области предпочтут частную компанию для трудоустройства

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Сибирского ФО, и в том числе из Иркутской области, и выяснила, где бы они предпочли работать – в частной, государственной компании или на себя.

При прочих равных, 43% опрошенных работников Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, предпочтут трудоустройство в частной компании (в целом по стране такой ответ дали 49% респондентов). 27% хотели бы работать на себя, в том числе как индивидуальные предприниматели, самозанятые или фрилансеры (в целом по стране – 20%), а еще 27% выберут работу в госкомпании (как и в целом по стране). Наименее популярный вариант – работа в общественной организации (2% ответов в регионе, 4% – по стране).

Любопытно, что трудоустройство в частной компании имеет явный приоритет среди соискателей в возрастной группе 25 – 34 года (58% из них выбрали такой вариант), работа на себя имеет более высокую ценность для молодых специалистов в возрасте 18 – 24 года (25%), а работе на госслужбе чаще всего отдают предпочтение более возрастные кандидаты – от 55 лет и старше (43%).

В разрезе профессиональных направлений, к работе на себя больше всего склонны представители сферы маркетинга и рекламы (31% среди них), а самую высокую готовность к трудоустройству в государственных компаниях продемонстрировали специалисты из сферы производства (45%), при этом явное предпочтение работе в частных компаниях отдадут ИТ-специалисты (66%).