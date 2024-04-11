Доллар впервые с ноября достигал 93,6

Рубль в среду, 10 апреля, обновил четырехмесячный минимум к доллару. Впервые с конца ноября доллар приближался к отметке 93,6 руб., евро установил трехнедельный максимум немного выше 101,4 руб.

– Нисходящая динамика рубля постепенно набирает обороты. Это свидетельствует о том, что баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением нарушается в сторону ослабления рубля, несмотря на благоприятную конъюнктуру сырьевого рынка. Тем более, она установилась еще несколько месяцев назад, что уже должно было ощутимо увеличить экспортную выручку и приток инвалюты в страну, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

Ранее Центробанк зафиксировал резкий рост спроса на доллары и евро. Если в феврале 2024-го население потратило на эти цели 100 млрд руб., то в марте показатель подскочил в полтора раза, до 155 млрд руб. Эксперты не исключают, что в третьем квартале нас ожидает ослабление рубля, а курс может снизиться к концу года до 100 руб. за доллар.