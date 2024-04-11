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Как получить доплату к пенсии за «сельский» стаж?

В Иркутской области ее получают 6 тыс. человек. Об этом рассказали в Социальном фонде России (СФР) в Иркутской области.

Доплата составляет 25% от размера фиксированной выплаты. В Иркутской области размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8 134,88 рубля, а вместе с доплатой за сельский стаж — 10 168,6 рублей.

Подавать заявление на «сельскую» надбавку не нужно – отделение СФР по Иркутской области назначает ее автоматически при выполнении следующих условий:

  • пенсионер не осуществляет трудовую деятельность;
  • имеет не менее 30 лет стажа на соответствующих видах сельскохозяйственных работ (перечень из 500 профессий и должностей);
  • проживает в сельской местности.

«Если пенсионеру уже установлена «сельская» надбавка, то при его переезде из сельской местности в город доплата будет сохранена», — добавил управляющий региональным отделением СФР Алексей Макаров.

При трудоустройстве пенсионера выплата надбавки прекращается. После увольнения для возобновления выплаты гражданам необходимо подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе СФР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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