Жители Иркутской области смогут проверить исправность счетчиков онлайн

На сайте «Иркутскэнергосбыта» теперь можно узнать информацию по работе общедомовых приборов учета. В разделе «Приборы учета» один раз в месяц будет размещаться список многоквартирных домов, в которых по разным причинам не использовались в расчетах за отопление и горячее водоснабжение показания общедомовых приборов учета (ОДПУ).

По итогам предыдущего месяца к расчету не приняты несколько десятков приборов учета в многоквартирных домах в Иркутске, Ангарске, Братске, Железногорск-Илимском, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхове и Маркова. Для собственников это может грозить повышенными платежами. В случае, если у ресурсоснабжающей организации нет актуальных сведений об объеме потребленного ресурса, расчет платы складывается в соответствии с законодательством на основе средних значений\нормативов потребления, что как правило не отражает фактического потребления. Причиной отсутствия сведений о показаниях счетчика может стать неисправность самого прибора, истечение срока поверки или забывчивость ответственного сотрудника управляющей компании.

Для получения информации о причинах неисправности общедомовых приборов учета и сроках устранения рекомендуем обращаться в управляющую компанию, поскольку именно она обеспечивает надлежащую эксплуатацию счетчиков.

– Собственники вправе требовать от управляющей компании информацию о своевременной поверке общедомового прибора учета, его замене, передаче показаний. Потому как все, что находится внутри дома – обслуживается управляющей компанией, которая нанята собственниками жилья. Чаще всего этой работой занимается старший по подъезду и доносит сведения до остальных жителей дома, – Андрей Ловцов, заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыт».