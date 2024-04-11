Единый реестр грузоперевозчиков: шаг к прозрачности и безопасности на рынке?

Законопроект о создании "единого реестра перевозчиков грузов" в России подан в Госдуму и может вступить в силу уже 1 марта 2025 года. По новому закону, коммерческие грузоперевозки смогут осуществлять только зарегистрированные в реестре компании, ИП или самозанятые. Что эти нововведения значат для отрасли, прокомментировали в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов о создании единого реестра грузоперевозчиков.

Все сведения из реестра будут общедоступны и опубликованы на официальном сайте ЕЦП «ГосЛог» (Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа). По оценке авторов законопроекта, создание реестра поможет повысить безопасность в сегменте грузоперевозок. Кроме того, запуск платформы позволит легализовать рынок, на котором в настоящее время более 60% перевозок грузов осуществляется фактически по «серым» схемам физическими лицами.

По словам экспертов Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов о создании единого реестра грузоперевозчиков, на сегодняшний день развитие рынка грузоперевозок тормозят ряд факторов:

– Рынок автомобильных грузоперевозок фрагментирован: доля небольших компаний с автопарком менее 50 ТС в отрасли превышает 80%, согласно данным Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс»). К сожалению, остается немало игроков, которые демпингуют за счет оптимизации налогов и сборов. Добросовестные перевозчики находятся с ними в неравных конкурентных условиях, в том числе по уровню тарифов. Кроме того, развитие рынка тормозит падение рентабельности бизнеса. По итогам 2023 года себестоимость автомобильных грузоперевозок увеличилась на 30% из-за роста расходов на топливо, закупку и обслуживание грузовиков, а также оплату труда персонала и продолжает расти. Компании вынуждены ограничивать инвестиции в автопарк и развитие новых сервисов.

Создание единого реестра перевозчиков грузов, возобновление лицензирования и другие меры могут помочь повысить прозрачность и безопасность отрасли, но необходимо избежать дополнительной административной и финансовой нагрузки на бизнес.

– Важно интегрировать электронную систему с другими сервисами министерств и ведомств, а также запустить работу в режиме «одного окна». При этом необходимо учитывать, что из-за резкого падения рентабельности бизнеса с рынка может уйти большая часть игроков. Чтобы избежать нехватки транспортных средств для доставки грузов по всей стране, на этапе переходного периода важно запустить меры поддержки, которые помогут снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, – резюмируют отраслевые эксперты.