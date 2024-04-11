Максимальный объем предложения коттеджей зафиксирован на рынке высокобюджетной загородной недвижимости Московского региона

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, в I квартале 2024 года на первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости Московского региона было реализовано порядка 50 лотов, это в 1,25 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Активным спросом в начале текущего года пользовались проекты-новинки, половина сделок пришлась на формат готовых коттеджей.

В настоящее время на первичном рынке загородной элитной недвижимости экспонируется около 530 лотов против 745 годом ранее. При этом на рынке фиксируется максимальный за последние два года объем предложения коттеджей. Что касается цен на новое высокобюджетное загородное жилье, то динамика в первом квартале была разноплановой в зависимости от типа объектов и сегмента: значительнее всего вырос бюджет предложения коттеджей премиум-класса (+74%), в классе делюкс ценовой показатель увеличился на 41%, средняя стоимость предложения таунхаусов увеличилась на 7%, а средняя цена предложения сотки земли на 19%.

По итогам I квартала 2024 года общий объем предложения (коттеджи, таунхаусы и земельные участки) на первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости Московского региона снизился почти на треть (-28%). В настоящее время на первичномрынке экспонируется порядка 530 лотов против 745 годом ранее. При этом 89% предложения приходится на лоты класса премиум, 11% – на коттеджи и участки в проектах класса делюкс.

Суммарно с начала 2023 года на первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости появилось пять новых проектов (три поселка сегмента премиум и два сегмента делюкс), еще в двух проектах премиум класса были открыты продажи новых очередей. В I квартале 2024 года на рынок вышел новый камерный коттеджный поселок «Заречный» от компании Savva Eco Development. Также стартовали продажи коттеджей в новых очередях проекта Corner Lapino компании My Corner by Unistroy. На конец марта 2024 года на первичном рынке представлено 23 коттеджных поселка, из них 16 поселков премиум и 7 – делюкс сегмента. Также за счет выхода в 2022–2024 гг. новых проектов с предложением коттеджей, в I квартале этого года на первичном рынке фиксируется максимальный за последние 2 года объем предложения коттеджей.

Основной объем предложения в сегменте загородной элитной недвижимости традиционно сосредоточен на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.

Средний бюджет предложения коттеджей на первичном рынке увеличился почти на четверть в сравнении с показателями I квартала 2023 г. Это связано с выходом на рынок новых дорогостоящих лотов и изменением курса доллара. Значительнее всего вырос бюджет предложения коттеджей премиум-класса (+74%). В классе делюкс ценовой показатель увеличился на 41% относительно начала прошлого года. Средняя стоимость предложения таунхаусов увеличилась на 7%, а средняя цена предложения сотки земли на 19%. Наиболее значительный рост стоимости сотки земли наблюдался у лотов класса делюкс (+61%). Это обусловлено долларовым номинированием и повышением цен. В целом, на первичном рынке загородной элитной недвижимости только 11% лотов экспонируются в долларах (все относятся к классу делюкс).

Суммарно на конец I квартала 2024 года на участки без подряда приходится 61% всего первичного предложения, коттеджи и таунхаусы составляют 30% и 9% соответственно. При этом количество участков в общем объеме предложения первичного рынка уменьшилось на 36% за год. Также за год на 45% снизился объем предложения таунхаусов, при этом объем предложения коттеджей, напротив, вырос на 10%. Можно также отметить тренд на появление лотов с отделкой на первичном рынке: с 2022 г. на рынок вышло 5 проектов с предложением коттеджей с отделкой/возможностью получить отделку от застройщика за доплату.

В сегменте премиум на первичном загородном рынке доминирует предложение участков без обязательного подряда на строительство: на конец I квартал 2024 года на них приходится 63% всех лотов, четверть составляют коттеджи, еще 11% представлено сблокированным жильем. В сегменте делюкс, напротив, доминируют коттеджи – на этот формат приходится чуть более 60% всех лотов.

Суммарно в I квартале 2024 года на первичном рынке загородной элитной недвижимости было реализовано порядка 50 лотов, что в 1,25 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Активным спросом пользовались проекты-новинки, половина сделок пришлась на формат готовых коттеджей.

Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group: «Рынок загородной высокобюджетной жилой недвижимости продолжает поступательно развиваться: с начала 2023 года на рынок вышло несколько новых проектов и очередей класса премиум и делюкс. За счет выхода новых проектов с предложением коттеджей, по итогам в I квартала 2024 года на первичном рынке фиксируется максимальный за последние два года объем предложения домов. При этом спрос в I квартале также сохранялся на высоком уровне, превысив результаты начала прошлого года. Мы ожидаем дальнейший рост и пополнение рынка новыми проектами: несмотря на «оживление» сегмента в последние три года, дефицит предложения все еще достаточно острый».