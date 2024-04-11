Акции РУСАЛа уверенно растут

Акции РУСАЛа после небольшой коррекции вернулись к уверенному подъему, в результате чего был обновлен полугодовой максимум. Алюминий возобновил активный рост, но во второй половине наших торгов резко просел вслед за другими сырьевыми товарами.

– Несмотря на это, котировки РУСАЛа сохранили основные достижения дня.Финансовые показатели компании очень чувствительны к изменениям цен на базовый металл. Фундаментальный таргет 38 руб. уже преодолен. Стоит учитывать, что цена алюминия может столь же быстро вернуться к многомесячным минимумам, как это уже не раз происходило за последние несколько лет. Вслед за этим вероятно нисходящее движение и бумаг РУСАЛа, – резюмируют эксперты БКС Мир инвестиций.

На торгах в среду акции РУСАЛа закрылись на уровне 41 руб. (+5,2%) за акцию.