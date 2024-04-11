Выплаты классным руководителям из малых городов увеличены вдвое

Педагоги в городах с населением до 100 тыс. человек дополнительно получат за классную деятельность 10 тыс. рублей, узнали «Известия».

Размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах увеличили вдвое. Соответствующие постановления подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мера затрагивает педагогов, работающих в населенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек.

Из документов следует, что с 1 марта размер ежемесячных выплат для этих преподавателей увеличивается с 5 до 10 тыс. рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета выделят почти 3 млрд рублей. Средства в субъекты РФ будут перечисляться исходя из прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.

Один педагог сможет получать ежемесячно не более двух выплат за классное руководство или кураторство.

Вопрос повышения выплат для этой категории педагогов был рассмотрен в начале апреля в ходе отчета правительства в Государственной думе. Михаил Мишустин отмечал, что всего в населенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек, трудятся свыше 565 тыс. педагогов.

«Это огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента добавляем по 5 тыс. рублей к зарплате», – подчеркивал председатель правительства.

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