Детский VIII турнир по хоккею на призы ИНК прошел в Иркутске

Детский VIII турнир по хоккею на призы Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел 8-10 апреля в Иркутске в ледовом дворце «Байкал».

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Организатором турнира выступила Федерация по хоккею с мячом Иркутской области. В матче участвовали игроки из Иркутска и Усть-Кута 2010-2011 г.р. За медали боролись шесть команд – «Сибскана-2010» (Иркутск), «Водник» (Усть-Кут), «Сибскана-девочки» (Иркутск), «Сибскана-2011» (Иркутск), «ЦРС-Байкал-Энергия-2010», «Сибскана-2011-2» (Иркутск).

– В течение трех дней шла по-настоящему серьезная упорная борьба. Хочу отметить, что все команды – это победители, не смотря на распределение мест. Предыдущие соревнования традиционно проходили в Усть-Куте, но в этом году стадион находится на ремонте, и мы с удовольствием приняли этот турнир в Иркутске. Рады, что дети с севера области имеют возможность выезжать на соревнования и их в этом поддерживают, – поделился президент Федерации хоккея с мячом региона Владимир Матиенко.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Расходы на перелет и проживание команды Усть-Кута взяла на себя Иркутская нефтяная компания совместно с администрацией Усть-Кутского района.

По итогам победу в турнире одержала команда «ЦРС-Байкал-Энергия-2010». Второе место у «Сибскана-2010», третье – «Сибскана-2011». Лучшими игроками были признаны Илья Самарин («ЦРС-Байкал-Энергия-2010»), Егор Михальченко («Сибскана-2010»), Арсений Мартынов («Сибскана-2011»).

Командам-призерам ИНК вручила грамоты, медали, а также денежные сертификаты на приобретение спортивной формы и экипировки.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Иркутская нефтяная компания активно поддерживает спортивные мероприятия области. В ближайшее время в Усть-Куте состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Осетрово» и турнир по баскетболу, памяти первого директора МКУ СОЦ Дубова на призы ИНК. Особое внимание компания уделяет развитию спорта и среди сотрудников. В ИНК созданы команды по 13 видам спорта, проходят спартакиады, корпоративные соревнования.