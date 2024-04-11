Иркутская электросетевая компания подготовила объекты энергетической инфраструктуры к паводкоопасному сезону

В ИЭСК создано более 170 оперативных групп для контроля и обеспечения безопасной эксплуатации объектов энергетики в период половодья в Иркутской области, подготовлено почти 400 единиц техники.

Плановые мероприятия по подготовке к половодью проводятся на территории почти 100 муниципальных образований региона ежегодно. Цель – предотвращение подтопления объектов, обеспечение устойчивой и безопасной промышленной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры.

К безаварийному прохождению половодья подготовлены 164 линии электропередач, 191 объект электросетевого хозяйства по классам напряжения 6-500 кВ, 27 центров питания, находящихся в зонах повышенного риска.

Специалисты филиалов компании провели осмотр подстанций и дренажных устройств, выполнили проверку на затопляемость кабельных каналов на подстанциях, точек подключения и распределительных пунктов. Проведена расчистка подстанционных дорог, подъездных путей к оборудованию, дренажных и водоотводящих каналов, выполнены работы по очистке ливневых устройств и дренажных канализаций. В целом в работах по подготовке было задействовано почти 700 сотрудников предприятия.

С целью подготовки к оперативной ликвидации нештатных или чрезвычайных ситуаций проработаны сценарии действий персонала. Контроль технического состояния линий электропередачи и установок электроснабжения в период половодья будут осуществлять 174 оперативных группы.

Кроме того, подготовлена 381 единица спецтехники: в числе прочего это автогидроподъемники, буровые, краны, экскаваторы, бульдозеры, электролаборатории, снегоболотоходы; 5 плавсредств, насосное оборудование, устройства отвода и откачки талых вод.

«В подразделениях ИЭСК ведется непрерывный мониторинг температуры наружного воздуха, анализируется информация о вскрытии рек и возможных заторах. Оперативные группы в режиме реального времени совершают выезды, следят за всеми изменениями. В работе по подготовке самое важное – превентивные меры. Правильно выстроенная работа позволяет минимизировать те риски, которые возникают в период хода большой воды, – подчеркнул заместитель главного инженера-начальник «Центра управления сетями» АО «Иркутская электросетевая компания» Максим Номоконов.

Подготовка производственной инфраструктуры к паводкам - планомерная работа, которая проводится службами эксплуатации предприятия в течение всего календарного года, усиленная сезонная подготовка осуществляется в первом квартале. Плановая подготовка оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию в весенне-летний период в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяет ИЭСК поддерживать высокий уровень надежности в передаче электроэнергии потребителям.