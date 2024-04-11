Спрос на инвестиционные бриллианты в России значительно увеличился

За последний год он вырос в 2,3 раза, трехкратный рост заметен в первом квартале 2024 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель программы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive Елена Суховеева во время показа особо ценных бриллиантов инвестиционного класса алмазодобывающей компании «Алроса» в Санкт-Петербурге.

Введение налоговых льгот стимулировало рост сотрудничества с банками, которые теперь активно предлагают бриллианты инвесторам. Алроса показывает более 150 высококачественных бриллиантов в Петербурге, включая редкие розовые экземпляры и ювелирные изделия нового бренда Posie.

Компания уверена, что бриллианты являются защитным активом с высокой доходностью и низкой волатильностью, и стремится сделать их доступными для широкого круга инвесторов. Продажи осуществляются через банки, а также на предстоящих аукционах.