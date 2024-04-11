Строительство загородного дома подорожало на 30% за год

Сильнее всего подорожали минеральная вата и теплоизоляционные плиты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Торговой Сети «Технониколь».

За последний год существеннее всего выросли цены на минеральную вату – на 40% и теплоизоляционные плиты PIR – 38%. Также на 30% выросла стоимость гипсокартона и ориентировочно-стружечной плиты. Кроме того, подорожали битумные гидроизоляционные материалы – на 20%, пазогребневые плиты – 12%, а гибкая черепица прибавила в цене 10% год к году.

Ранее руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов рассказал Газете Дело о том, почему при полноценном девелопменте ликвидность и цена дома растет, а при самострое – падает? Что позволяет MetaEstate создавать «метапродукт»? И каких партнеров ищет компания для новых проектов?

В пример он привел Хомутово: если сравнить спутниковые снимки территории сейчас и пять лет назад, можно увидеть, насколько увеличились объемы застройки. При этом доля концептуальных коттеджных посёлков здесь – микроскопическая по сравнению с территориями, которые хаотично застраиваются людьми самостоятельно.