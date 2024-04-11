Флиппинг недвижимости приобретает популярность среди российских инвесторов в 2024 году

Компания Garnet, специализирующаяся на инвестициях, отметила значительный прирост интереса к флиппингу на российском рынке недвижимости в текущем году. Флиппинг – инвестиционная стратегия на рынке жилья, когда выкупается недвижимость, выполняется качественный ремонт и спустя короткий срок происходит перепродажа этого объекта по более высокой цене.

По итогам первого квартала 2024 года количество запросов на темы, связанные с флиппингом в России, вырос без малого в 6 раз (+588%) относительно 4 квартала 2023 года и почти на 750% относительно первого квартала прошлого года.

В марте-апреле 2024 года больше всего флиппингом интересовались инвесторы из Москвы (20,2%). Вторую строчку занял Новосибирск с долей запросов 8.96%, а третью – Санкт-Петербург с долей 5.68%. Также в ТОП-5 городов вошли Екатеринбург и Краснодар.

Екатерина Позднякова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet:

— Флиппинг недвижимости в 2024 году испытывает настоящий взрыв популярности, что неудивительно, учитывая текущую динамику рынка и общественный интерес. Этот тренд кажется особенно заметным, когда блогеры и интернет-маркетологи активно продвигают идею о том, что, начав с минимальных вложений, можно добиться значительных успехов в перепродаже квартир. Их обещания вдохновляют многих на попытку войти в этот бизнес, чему способствует и реклама курсов, обещающих научить всех желающих тонкостям флиппинга.